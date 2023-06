Aumentano i posti pomeridiani al nido “I Cuccioli” di Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

La Giunta Comunale di Castiglione del Lago ha approvato lo scorso 14 giugno l’ampliamento di 8 posti della capienza pomeridiana del nido “I Cuccioli” di Castiglione del Lago, viste le moltissime richieste di orario pieno per la struttura del capoluogo.

Dal mese di settembre quindi il nido “I Cuccioli” avrà sempre 24 posti totali ma con ben 16 (invece di 8) posti a tempo pieno, quindi fino alle 17:15. In questo modo sommando le due strutture comunali, tenendo conto che nel nido “Il Girasole” di Colonnetta sono ammessi 38 bambini, di cui 21 a tempo pieno, la capienza totale nel territorio comunale sarà di 62 posti di cui 37 a tempo pieno.



Il costo dell’operazione di incremento è di circa 8.500 euro all’anno, costo che l’Amministrazione considera sostenibile in quanto, si legge nella delibera, ha una doppia valenza positiva: per il bambino è educativo, socializzante e inclusivo e poi è un valido sostegno per i genitori. Il servizio nido funziona per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13:45 per chi si iscrive solo per la mattina e fino alle 17:15 per chi ha anche il pomeriggio.



«Da sempre Castiglione del Lago ha avuto attenzione al tema dei servizi alle famiglie. Siamo orgogliosi – affermaElisa Bruni, assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Istruzione e Welfare del Comune di Castiglione del Lago – di portare avanti il nostro programma, iniziato quattro anni fa, che vede attenzione e azioni di sostegno concreto per la prima infanzia e per le famiglie, sempre condiviso da tutta la struttura amministrativa del Comune. Circa due anni fa al nido “I Cuccioli” di Castiglione del Lago, era stata data a otto famiglie la possibilità della permanenza pomeridiana dei bambini nella struttura fino ad allora sprovvista di questo servizio. Adesso andiamo avanti con determinazione e costanza: da settembre avremo ben 16 posti nella fascia oraria del pomeriggio. Un bel passo in avanti verso il sostegno alle pari opportunità, la conciliazione dei tempi vita/lavoro e un chiaro segnale relativo alla volontà di andare avanti su questa linea».

Sulla stessa linea Gloria Persici, presidente della Commissione consiliare Cultura e Istruzione: «Siamo molto soddisfatti dell’implementazione dei posti pomeridiani per i bambini che frequenteranno il nido a partire da settembre. Un buon risultato raggiunto in sinergia e che ci permette di sostenere ulteriormente le famiglie del nostro Comune e offrire un servizio educativo fondamentale ai bambini e alle bambine».