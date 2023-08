Aumenta l’uso dei canali digitali per le operazioni bancarie - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Aumenta l’utilizzo dei canali digitali per le operazioni bancarie. Nel 2022 i clienti attivi su Mobile Banking crescono del 13,1% mentre quelli che operano tramite Internet Banking da Portale Web del 3,3%. A trainare la tendenza i clienti che accedono al Mobile Banking da smartphone con l’app, che tra il 2018 e il 2022 sono quasi raddoppiati. In forte crescita anche il volume di operazioni dispositive su Mobile Banking: tra queste, bonifici e giroconti +31,8%. È quanto emerge da un’indagine contenuta nel dodicesimo Rapporto annuale realizzato da ABI Lab, il Consorzio per la Ricerca e l’Innovazione per la banca promosso dall’Abi.

fsc/gtr