“Aule fredde, a Castiglione studenti e insegnanti in classe col cappotto”

Dopo la lettera della dirigente, La Voce dei Cittadini torna a denunciare la situazione al campus ex aeroporto

“Ancora aule fredde e alunni e insegnanti in classe con il cappotto al campus scuola ex-areoporto di Castiglione del Lago”. E’ quanto denunciano Daniz Lodovichi e Piero Bernardini (la Voce dei Cittadini), che avevano segnalato il problema già all’inizio dello scorso anno.

Problema che però non è stato risolto, come si evince da una lettera del dirigente scolastico inviata ai docenti, agli alunni e ai loro genitori, a seguito di ripetuti reclami.

“Auspichiamo che il problema venga risolto – affermano Lodovichi e Bernardini – per non gravare di ulteriori disagi gli alunni delle scuole medie, che si accentuerebbero con l’abbassamento ulteriore delle temperature annunciate nei prossimi giorni”.

La questione delle scuole medie è stata più volte affrontata per i ritardi infiniti dei lavori di ristrutturazione per adeguamento sismico del plesso di via Bruno Buozzi,i cui lavori dovevano essere ultimati lo scorso mese di maggio, ma ancora sono in alto mare.

E dai costi non definiti, denunciano, spiegando: “C’era la possibilità di costruire con gli stessi soldi una nuova scuola, lasciare gli alunni al caldo. Invece si è voluto insistere su una ristrutturazione azzardata delocalizzando le aule all’ex-aeroporto e a Pozzuolo”.

(foto generica d’archivio)