Nuova aula polifunzionale al Liceo Classico Frezzi – Beata Angela

Una parte dell'aula è adibita a stanza multisensoriale

È stata presentata presso il Liceo Classico ‘F.Frezzi – B.Angela’ di Foligno alla presenza della dirigente scolastica Rossella Neri e della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Monica Sassi la nuova aula polifunzionale realizzata nell’ambito del progetto “Liberi di essere…insieme!” con il sostegno dell’Ente di Palazzo Cattani.

Nuovi schemi formativi

L’aula polifunzionale è un luogo dove gli alunni potranno sperimentare nuovi schemi formativi: una parte di essa è adibita a stanza multisensoriale, ambiente, questo, pensato per promuovere il benessere e sviluppare la percezione in alunni con disabilità intellettive attraverso la stimolazione dei cinque sensi in maniera controllata. Inoltre, nell’ambito del progetto, grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Fondazione è stato possibile consentire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni disabili, realizzare un corso di formazione per docenti e studenti sulla danzaterapia e attività di di clownterapia.