Augusta, cane antidroga scopre marijuana, arrestato spacciatore - Tuttoggi.info

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Gli agenti del Commissariato di polizia di Augusta hanno arrestato un uomo di 46 anni nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito nel corso di un’operazione di polizia finalizzata al contrasto della vendita di droga nel territorio megarese e scaturisce dall’ attività d’indagine svolta in un complesso di abitazioni, sito in contrada Scardina, ove gli investigatori notavano un andirivieni, da una delle palazzine in argomento, di soggetti conosciuti alle forze di polizia in quanto assuntori di droga. La presunta attività di spaccio veniva acclarata dalla perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti i quali rinvenivano, all’interno dell’abitazione del quarantaseienne, 248 grammi di marijuana. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva posto ai domiciliari.

