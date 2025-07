Auguri al Dalai Lama, tra le firme anche quelle di Zuccarini e Primieri - Tuttoggi.info

Ci sono anche due amministratori umbri, il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e l’assessore di Todi Moreno Primieri, tra le 120 personalità del mondo politico, accademico, scientifico, letterario, dello spettacolo, economico che hanno firmato un volume di 192 pagine di messaggi d’auguri donato al Dalai Lama, in occasione del suo 90esimo compleanno.

Tra le numero iniziative di vario genere avviate in tutto il mondo per onorare questa figura, premio Nobel per la pace 1989, riconosciuta tra le più influenti dal punto di vista etico e spirituale, l’Italia ha risposto all’appello dell’Associazione Italia-Tibet, su indicazione dell’Ufficio del Tibet di Ginevra, con la raccolta di questo volume di messaggi d’auguri.

Tra i personaggi di spicco che lo hanno firmato, Massimo Cacciari, Dacia Maraini, Walter Veltroni, Tomaso Montanari, Attilio Fontana, Giulio Terzi di Sant’Agata, Franco Cardini, Hans Kamerlander, Carlo Alberto Pinelli, Francesco Guccini, Bobby Solo, Stefano Bollani, Omar Pedrini, Giulio Pompilio, Andrea Aureli, Andrea De Priamo, Luana Zanella, Ilenia Malavasi, Stefano Zuccarini, Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini). La prima delle 32 città italiane a conferire la cittadinanza onoraria al Dalai Lama).

Il libro, stampato in India, è stato consegnato personalmente al Dalai Lama domenica 6 luglio, giorno del suo compleanno.