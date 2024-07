Audizione con il commissario Psa Caputo, caccia al cinghiale anticipata

I quattro mesi di caccia al cinghiale, previsti come azione di contrasto alla Peste suina africana (Psa), inizieranno il primo ottobre, per concludersi a fine gennaio. L’estensione non sforerà quindi nel mese di febbraio, come inizialmente prospettato.

Questo l’orientamento dell’Assessorato regionale dell’Umbria, comunicato nell’audizione delle associazioni venatorie e Atc, convocata dal presidente della Commissione regionale agricoltura Valerio Mancini, a cui ha preso parte anche il commissario straordinario nazionale alla Psa Vincenzo Caputo, insieme ai funzionari sanitari.

Il primo ottobre è però un martedì. Quindi come fatto già rispetto all’apertura inizialmente prevista in Calendario venatorio si era spostato alla domenica. Con l’ipotesi quindi, auspicata dalle associazioni venatorie presenti, di anticipare all’ultima domenica di settembre (giorno 29). E con l’occasione, dovendo mettere mano al Calendario venatorio, confrontarsi anche sul nodo delle altre specie in deroga.

