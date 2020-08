Audi Sport. Nuove dotazioni hi-tech per le sportive dei quattro anelli - Tuttoggi

VERONA (ITALPRESS) – L’equipaggiamento hi-tech dei modelli d’alta gamma Audi Sport, in vista del 2021, viene ulteriormente arricchito dall’adozione della piattaforma d’infotainment MIB 3, da nuovi servizi Audi connect e dall’introduzione del sistema parking pilot. La dotazione di serie include ora l’Audi virtual cockpit plus con tre layout RS. Design ancora più aggressivo per Audi RS 4 Avant grazie all’introduzione del pacchetto design Bronzo Audi exclusive. Strumentazione e dotazioni d’infotainment e connettività ancora più raffinate grazie alle novità introdotte dal model year 2021. Audi RS 6 Avant, Audi RS 7 Sportback e Audi RS Q8 si avvalgono della nuova piattaforma d’infotainment MIB 3, più potente e veloce rispetto alla precedente. Sistema parking pilot: la vettura gestisce autonomamente sterzo, acceleratore, freno e trasmissione. Audi RS 4 Avant MY21: a listino il pacchetto design Bronzo Audi exclusive. Cerchi da 20 pollici, contrasti cromatici e ampio ricorso al carbonio. Audi RS Q3 e Audi RS Q3 Sportback MY21: performance al top grazie alla superiore accessibilità dei pacchetti dynamic.

(ITALPRESS).