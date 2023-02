Attività mafiosa dal carcere di Terni grazie a cellulari nascosti, 11 detenuti a processo - Tuttoggi

In un anno sequestrati ben 44 cellulari nel carcere di Terni, polizia penitenziaria in prima linea contro il fenomeno in aumento

Facevano in modo di avere telefoni cellulari all’interno del carcere di Terni così da continuare l’attività mafiosa – comunicando con l’esterno – nonostante fossero detenuti. È per questo che 11 persone, detenute in regime di Alta Sicurezza (in quanto appartenenti alla criminalità organizzata nel territorio di appartenenza) nel penitenziario di vocabolo Sabbione, finiranno a processo.

Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso a inizio dicembre dai pm di Terni Barbara Marzullo, Elena Neri e Marco Stramaglia ma reso noto soltanto nelle ultime ore.