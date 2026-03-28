Attiviste Peta bloccano papamobile a Monaco per protesta contro le corride - Tuttoggi.info

MONACO (MONTECARLO) (ITALPRESS) – La processione di Papa Leone a Monaco è stata interrotta da due sostenitrici della PETA che “si sono gettate davanti alla papamobile per implorare Sua Santità di recidere i legami della Chiesa cattolica con la corrida e condannare questo vile bagno di sangue”. “Portando cartelli con la scritta “Papa Leone: Aiutaci a Porre Fine alla Corrida”, le difensori degli animali “si sono inginocchiate davanti al veicolo del pontefice fino a quando la polizia non le ha arrestate e trascinate via”, si legge in una nota. “La violenza della corrida è totalmente incompatibile con gli insegnamenti cristiani di gentilezza e compassione – afferma Mimi Bekhechi, Vicepresidente senior della PETA per l’Europa -. La PETA chiede a Papa Leone di recidere i legami della Chiesa cattolica con questa sanguinosa industria e di denunciarla per quello che è: un affronto ai valori cristiani”.

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(Fonte video: Profilo Twitter PETA UK)