Attivate dal Comune di Marsciano procedure di mobilità volontaria per assumere 3 persone

share

Il Comune di Marsciano ha attivato due procedure di mobilità volontaria per l’assunzione di tre dipendenti. Una procedura riguarda la selezione di un Vigile urbano da assumere a tempo indeterminato e parziale (part-time 50%) mentre l’altra ha per oggetto la selezione di due persone con profilo professionale di istruttori amministrativi, contabili, amministrativo-contabili da inserire a tempo indeterminato e pieno nell’Area Anagrafe elettorale.

Ai fini della selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già pervenute presso il Comune di Marsciano alla data di pubblicazione del bando, il 26 giugno 2019. In questo caso i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche interessati dovranno presentare una nuova domanda.

Per entrambe le procedure la domanda deve essere prodotta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (che sarà successivamente comunicata) dei relativi bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso tale termine cada in un giorno festivo la scadenza viene prorogata al primo giorno successivo non festivo.

La domanda, da redigere sulla base di un apposito modello e sottoscritta dal candidato, e la documentazione richiesta dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi, 1, 06055 Marsciano (PG), con una delle seguenti modalità:

-posta elettronica certificata (PEC), con documento di riconoscimento in corso di validità, al

recapito: comune.marsciano@postacert.umbria.it;

-raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Marsciano – Largo

Garibaldi, 1-06055 Marsciano (PG);

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi, 1- 06055

Marsciano (PG).

Le domande inviate oltre il termine prescritto e/o con modalità non corrispondenti a quelle indicate non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

La selezione comparativa dei candidati avverrà formulando una graduatoria che terrà conto del curriculum del candidato e di un colloquio individuale.

I bandi integrali con i requisiti richiesti, le modalità di selezione e attribuzione dei punteggi, le modalità di invio delle domande e i modelli per la compilazione, sono consultabili ai seguenti indirizzi all’interno del sito del Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it:

-selezione n. 1 Vigile urbano

https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10744_0_1.html

-selezione n. 2 istruttori amministrativi, contabili, amministrativo-contabili

https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10745_0_1.html

Per informazioni è anche possibile contattare telefonicamente l’Area Bilanci Contabilità Risorse Umane ai numeri 0758747262/230.

Info: Comune di Marsciano, Ufficio personale 0758747230

share

Stampa