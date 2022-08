Attivata sosta a pagamento in tre parcheggi, fase di avvio più "tollerante" per abituare cittadini - Tuttoggi

Il Comando ricorda agli intestatari che i permessi residenti e assimilati e i permessi per i clienti delle attività ricettive, abilitano esclusivamente alla sosta nelle apposite aree riservate e alla sosta in deroga nelle aree a tempo limitato (disco orario). Non abilitano, quindi, alla sosta gratuita nelle aree a pagamento.

Nelle aree a pagamento possono parcheggiare, gratuitamente e senza limiti, i titolari dei contrassegni disabili, che devono ovviamente essere esposti in modo evidente sul parabrezza. Nelle altre aree del centro storico e limitrofe, al momento, la sosta rimane disciplinata come in precedenza: si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione alla segnaletica verticale esposta.