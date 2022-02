Atti vandalici nella notte alla stazione ferroviaria di Spoleto | Foto - Tuttoggi

Danneggiata di nuovo porta a vetri della sala d'attesa nella notte tra mercoledì e giovedì

Atti vandalici nella notte tra mercoledì e giovedì alla stazione ferroviaria di Spoleto.

Ignoti, infatti, hanno danneggiato una delle porte a vetri della sala d’aspetto della stazione. Locale che tra l’altro è chiuso dall’inizio dell’emergenza Covid.

Non è chiaro se gli atti vandalici siano stati compiuti senza un reale motivo oppure se i vetri siano stati infranti per cercare di forzare la serratura della porta. Nessuno si sarebbe accorto dell’accaduto fino a questa mattina (17 febbraio), quando i viaggiatori in attesa dei treni hanno notato il danneggiamento.

La stazione ferroviaria di Spoleto varie volte è stata oggetto in passato di episodi di vandalismo. Le stesse porte a vetri sono state colpite più volte.