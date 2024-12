Attentato Magdeburgo, il killer del mercatino è un medico saudita di 50 anni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il killer che ha compiuto l'attentato a Magdeburgo, piombando sulla folla con un'auto a tutta velocità e provocando morti e feriti, è stato arrestato. Si tratta di un cittadino saudita di 50 anni. L'uomo è un medico che vive e lavora a Bernburg, circa 45 chilometri da Magdeburgo.

In base alle news diffuse, è arrivato in Germania dall'Arabia Saudita nel 2006, come ha reso noto il premier della Sassonia-Anhalt Reiner Haseloff. L'attentatore nato nel 1974, avrebbe agito da solo. "Da quello che sappiamo al momento si è trattato di un attacco di un lupo solitario così non pensiamo che ci siano altri pericoli per la città", ha detto Haseloff.

Secondo le informazioni che filtrano, il killer non era noto come estremista islamico alle autorità tedesche e, per questo, non era sottoposto a nessun tipo di controllo o sorveglianza particolare. Secondo le ricostruzioni, la Bmw ha travolto la folla nel mercatino alle 19.04 e si è fermata solo dopo 400 metri. Le forze dell'ordine hanno esaminato con particolare attenzione il veicolo, ipotizzando che a bordo fosse presente anche un ordigno.