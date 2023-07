CAGLIARI (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto dei presunti mandanti ed esecutori materiali dell’attentato incendiario a un distributore di carburante, avvenuto la notte del 14 aprile 2022, in viale Marconi, a Cagliari. Cinque persone, di età compresa fra i 33 e i 52 anni, sono finite in carcere in esecuzione di un’ordinanza del gip. Dovranno rispondere di incendio doloso in concorso. vbo