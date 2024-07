Attentato a Trump, si è dimessa direttrice Secret Service dopo bufera per gestione sicurezza - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, da 10 giorni nella bufera per i gravi errori commessi nella gestione della sicurezza al comizio in Pennsylvania durante il quale Donald Trump è scampato ad un tentato assassinio, si è dimessa. La mossa arriva all'indomani dell'audizione al Congresso durante la quale Cheatle era stata duramente attaccata non solo dai repubblicani, che da giorni chiedono le sue dimissioni, ma anche da esponenti democratici.

"Come vostro direttore, mi assumo la piena responsabilità delle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi", si legge nella lettera, ottenuta dal Washington Post, con cui la direttrice Cheatle ha reso noto agli agenti dell'agenzia la decisione di lasciare l'incarico.

"L'amministrazione Biden-Harris non mi ha protetto nel modo adeguato e sono stato costretto a prendermi una pallottola per la democrazia. Ed è stato un grande onore farlo", ha scritto Trump su Truth Social subito dopo che si è diffusa la notizia delle dimissioni di Cheatle.