Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale - Tuttoggi.info

 Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale
Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale

Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale

Ven, 24/10/2025 - 23:03

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza in semifinale al torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il 23enne toscano, numero 8 del mondo e 4 del seeding, supera il 26enne francese Corentin Moutet, numero 36 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 41 minuti. Musetti affronterà domani il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, già affrontato in 4 occasioni, con l’azzurro che conduce 3-1 nei confronti diretti.  

