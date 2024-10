Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e va ai quarti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29'. Con la 62esima vittoria dell'anno, Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tutti i 14 tornei sin qui disputati.

L'altoatesino affronterà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone.

Sinner, al quarto successo in 5 confronti diretti con l'americano (vittorioso proprio negli ottavi di Shanghai un anno fa), nel primo set sfrutta l'unica palla break a disposizione per fare la differenza. Il 23enne altoatesino nel secondo set rischia grosso: annulla 2 palle break nel sesto game e 3 nell'ottavo.

In totale, nel match, l'azzurro cancella tutti i 7 break point fronteggiati. Nella seconda frazione si va al tie-break e, come spesso accade, Sinner alza il livello: Shelton, che proprio oggi compie 22 anni, conquista solo un punto e il numero 1 del mondo chiude i conti senza concedere nulla al rivale.