Atp Shanghai, Berrettini supera O'Connell e va al secondo turno - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Inizia bene il torneo di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro si impone in due set sull'australiano Chris O’Connell con il punteggio di 7-6 (10-8), 7-6 (8-6) in poco più di due ore di gioco. Al prossimo turno Berrettini troverà Holger Rune, per una rivincita della gara di Cincinnati dove a trionfare fu il danese in tre set.

Berrettini, reduce dal ritiro dal torneo di Tokyo per problemi agli addominali, dimostra di aver recuperato la condizione. Il 28enne romano conquista la prima vittoria dell'anno in un Masters 1000. Nel primo set, in particolare, l'azzurro risale nel tie-break da 1-5. Con la vittoria odierna, Berrettini ribadisce il feeling da record con i tie-break nella stagione in corso: ne ha vinto 14 sugli ultimi 15 giocati.