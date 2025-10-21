 Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic - Tuttoggi.info
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Mar, 21/10/2025 - 21:03

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.  

“Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest’anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte”, ha spiegato su Instagram il 38enne campione che “spera” di partecipare di nuovo l’anno prossimo. Confermata, invece, l’iscrizione al torneo Atp 250 di Atene che si giocherà la settimana successiva. 

