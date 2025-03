Atp Miami, Berrettini ai quarti: De Minaur battuto in 2 set - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Matteo Berrettini ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, testa di serie numero 29, batte negli ottavi di finale l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-6 (9-7) in 2h01′. Berrettini prende il largo nel primo set con un break alla prima chance (2-0) e mantiene il vantaggio chiudendo il parziale 6-3. Il romano allunga anche in avvio di secondo set ma subisce il ritorno di De Minaur (2-2), che piazza il controbreak. Sotto 4-5, Berrettini annulla 3 set point sul proprio servizio, ottiene il 5-5 e nel game successivo mette a segno il break. L’azzurro ha a disposizione 3 match point ma non li sfrutta: si va al tie-break. Berrettini annulla altri 3 set point risalendo dal 3-6 al 6-6 e chiude 9-7 al quinto match point.