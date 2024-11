Atp Finals, esordio vincente per Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio delle Atp Finals di Torino. Gli azzurri sconfiggono la coppia composta dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden, con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco meno di un'ora di gioco. La coppia azzurra tornerà in campo mercoledì prossimo contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.