“Quando ci candidammo avevamo il sogno di avere un italiano in campo nei cinque anni e già al primo abbiamo avuto due presenze in campo. Magari in questa seconda edizione ci sarà anche il doppio”, l’auspicio di Marco Martinasso, direttore generale della Federtennis, a margine della presentazione delle Atp Finals 2022 a Torino.

jp/glb/gtr