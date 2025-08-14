 Atp Cincinnati, Nardi ko agli ottavi di finale con Alcaraz - Tuttoggi.info
Atp Cincinnati, Nardi ko agli ottavi di finale con Alcaraz

Gio, 14/08/2025 - 08:03

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.193.540 dollari). Il 22enne azzurro, numero 98 del mondo e in tabellone come Lucky Loser, cede al coetaneo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 22 minuti. Alcaraz affronterà domani nei quarti il 27enne russo Andrey Rublev, numero 11 del mondo e 9 del seeding.  

