Atlanta ok senza Gallinari, crollo Golden State, Dallas corsaro - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Atlanta corsara anche senza Danilo Gallinari nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 32enne ala di Sant’Angelo Lodigiano, così come Trae Young, Zion Williamson e Brandon Ingram, resta a riposo ma gli Hawks vincono ugualmente in scioltezza sul parquet dei New Orleans Pelicans. Il quintetto della Georgia passa per 126-103 sfruttando i 50 punti complessivi del tandem formato da Bogdan Bogdanovic e Kevin Huerter, assoluti mattatori della serata. Tonfo di Golden State a Tampa contro i Toronto Raptors: i Warriors, privi di Stephen Curry, subiscono i canadesi sino al 130-77 conclusivo, la peggior ‘imbarcatà della stagione Nba, la più umiliante degli ultimi tre anni, anche perchè i canadesi toccano un vantaggio di +61, sospinti dalla vena realizzativa di Pascal Siakam, Gary Trent e OG Anunoby, a referto rispettivamente con 36, 24 e 21 punti. Tra gli ospiti riesce a ritagliarsi un sorriso Nico Mannion: il 21enne play-guardia senese accumula trenta minuti di impiego, siglando 10 punti e 3 assist. Nicolò Melli resta invece all’asciutto nella affermazione esterna dei Dallas Mavericks per 99-86 sui New York Knicks: la 30enne ala reggiana gioca 12 minuti senza togliere lo zero dalla casella (per lui, un rimbalzo e un assist). A guidare i texani al Madison Square Garden ci pensa Luka Doncic con 26 punti. In panchina non si accomoda invece coach Rick Carlisle, positivo al Covid-19 nonostante la doppia dose ricevuta a febbraio e sostituito nell’occasione dal vice Jamahl Mosley. Giannis Antetokounmpo si conferma bomber di razza e, con un bottino personale di 47 punti, trascina i Milwaukee Bucks al successo per 127-109 sul campo dei Portland Trail Blazers. Ventunesima affermazione casalinga di Utah Jazz, che si impone per 113-106 sui Chicago Bulls; a segno in trasferta i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, che espugnano l’impianto dei Sacramento Kings per 115-94. Altri risultati: Boston Celtics-Houston Rockets 118-102; Indiana Pacers-Charlotte Hornets 97-114; Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 120-108; Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 140-103; Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 109-127.

(ITALPRESS).