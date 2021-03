Atlanta ko con Phoenix, Gallinari ne fa 13 - Tuttoggi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quattro partite nella notte Nba e un solo italiano in campo. Arriva una sconfitta per gli Hawks di Danilo Gallinari che cedono sul parquet dei Phoenix Suns, più regolari e alla fine bravi a imporsi per 117-110. Il “Gallo” parte dalla panchina, gioca 23 minuti e mette a referto 13 punti, tre rimbalzi e altrettanti assist in un match in cui Atlanta perde John Collins, costretto a fermarsi per un problema alla caviglia. Per lui 9 punti, 4 rimbalzi e 3 assist nei 15 minuti di gioco. Gli Hawks lottano, trascinati dai 22 punti di Bogdanovic, ma soprattutto dalle doppie doppie di Young e Capela. Il primo mette a referto 19 punti e 13 assist, il secondo 16 punti e altrettanti rimbalzi. Dalla panchina, oltre a quello di Gallinari, arriva anche il contributo di Huerter (12 punti), ma alla fine Atlanta deve arrendersi ai Suns che ne portano sette in doppia cifra. Il più prolifico è Booker che ne fa 21, due in meno per Crowder, doppia doppia da 13 punti e 14 rimbalzi per Ayton. Dalla panchina ne fa 20 Saric, 12 a testa per Craig e Paul, 10 per Bridges.

Con questo successo Phoenix consolida il secondo posto (alle spalle di Utah) nella classifica della Western Conference, approfittando anche dello scivolone dei Clippers, sconfitti in casa da Orlando. Risultato a sorpresa con i Magic che vincono 103-96. Nel quintetto iniziale soltanto uno in doppia cifra con Okeke che ne fa 18, poi dalla panchina arrivano i 15 di Ross, i 13 di Porter Jr, i 12 di Bamba e gli 11 di Carter Jr. In formazione rimaneggiata, i Clippers interrompono la serie positiva nonostante i 28 punti di Kawhi Leonard. Ne fa 17 Kennard, 15 Jackson, doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi per Zubac.

Nelle altre due gare della notte vincono gli Hornets (114-104 sui Wizards con 26 punti e 11 rimbalzi per Hayward, mentre dall’altra parte va segnalata la tripla doppia da 22 punti, 15 rimbalzi e 14 assist per Russell Westbrook) e i Nuggets (104-95 sui Sixers con 27 punti e 12 rimbalzi per Michael Porter Jr).

(ITALPRESS).