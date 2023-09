Atc3, salta il voto: si prova l’ultima mediazione

I rappresentanti della politica e degli agricoltori non si presentano, forse un nuovo voto prima della scelta della Regione

Manca il numero legale, salta la seduta del Comitato di gestione dell’Atc3 ancora orfano di un presidente. Solo nove i presenti, in assenza dei membri indicati dalle associazioni agricole e dalla politica.

Forse si farà ancora un tentativo per arrivare ad un’elezione, prima che scada il termine e la palla passi alla Regione, con la nomina diretta del presidente.

Ore di grandi manovre, dunque, per un possibile accordo. Si parte dal 9 a 9 della prima votazione, in cui il rappresentante di Federcaccia (Romani) e quello della Libera Caccia (Novelli) si sono divisi i voti. Uno stallo che sembrava aprire la strada alla nomina da parte della Regione, con Ceci (indicato alla Regione) e Montani (Anci) dati per papabili. Federcaccia, con il presidente provinciale …, ha provato un appello dell’ultima ora. Novelli, d’altro canto, è il nome che a sorpresa ha trovato consensi trasversali.

Dopo i risultati delle elezioni negli altri due Atc, con le presidenze andate a Calabresi (Confagricoltura) e Loreti (Coldiretti) nel Folignate-Spoletino, nel Ternano si attende che alla guida dell’Atc venga eletto (o nominato) un rappresentante indicato dalle associazioni venatorie.