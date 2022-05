Atc3, Novelli attacca ancora: “Convegno autocelebrativo, i nodi per i cacciatori restano”

Eppure, in un passaggio della relazione di Prosperini, Novelli è stato in qualche modo citato, senza che venisse fatto il suo nome. Quando si è fatto riferimento alle “incomprensioni” che ci sono state negli ultimi mesi, portando a “dimissioni o revoche”. Tra i revocati dal loro incarico c’è appunto Massimo Novelli, rimosso dall’Ufficio di presidenza. “Incomprensioni” a cui Prosperini imputa anche “qualche ritardo” nell’attività dell’Atc3. Un riferimento che non è andato proprio giù a Novelli, anche alla luce di come era avvenuto il cambio dei vertici Atc3, con le dimissioni dello stesso Prosperini, poi riconfermato con la nuova nomina senza i due rappresentanti “scomodi”.

Novelli evidenzia che i ritardi nell’attuare adeguate politiche sul territorio erano proprio una delle questioni che lo avevano messo in una posizione critica nei confronti dei vertici dell’Atc3. “Ma soprattutto – ricorda – le mie critiche erano tese ad evidenziare un modo di gestione fallimentare, sui recinti, le Zrc e le Art. E sulla scelta di realizzare i distretti di cui si è parlato anche nella relazione. Distretti – chiarisce Novelli – che non sono obbligatori. E che soprattutto consentiranno in via esclusiva la caccia e la selezione ai pochi privilegiati iscritti al distretto. Ma tutto ciò che l’Atc3 non è riuscito a fare, evidentemente per incompetenza, viene paradossalmente imputato a chi chiedeva conto dei risultati delle scelte fatte e trasparenza nelle rendicontazioni di quanto speso. Anche in ragione della vicenda della Corte dei conti a tutti nota”.

Secondo Novelli, i soldi degli Atc, quindi dei cacciatori, non vengono spesi per servire il mondo venatorio. “Basta fare due conti – afferma – relativamente, ad esempio, ai recinti per l’ambientamento delle lepri. Una spesa che, nel migliore dei casi, si potrà coprire in almeno dieci anni. Eppure, di fronte a queste evidenze, si perseguono politiche che non trovano alcun riscontro, né dal punto di vista economico, né nella soddisfazione dei cacciatori. E di esempi nei potrei fare tanti…”.

Ma Novelli contesta il convegno di Terni anche sul piano politico: “Si strizza l’occhio al politico di turno. Si parla di cambiamento, di innovazione, ma poi il risultato mi sembra, piuttosto, gattopardesco: cambiare, a parole, tutto, affinché nulla cambi, a discapito di tutti i cittadini”.