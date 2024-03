Atc3, Federcaccia sull’Aventino: saltano Ufficio di Presidenza e revisori conti

Prosperini (tra i nomi proposti dal presidente Montani) rifiuta: la Federcaccia non faràparte dell'Ufficio di Presidenza

E’ scontro totale all’Atc3 del Ternano-Orvietano. Nella seduta convocata dal presidente Montani, nominato dalla Regione visto che nessuno dei candidati ha trovato la maggioranza qualificata all’interno del Comitato di gestione, è saltata la nomina dell’Ufficio di presidenza ed anche la scelta dei due revisori dei conti che affiancheranno quello di nomina delle istituzioni.

Per quest’ultimo punto, è stato chiesto un chiarimento legale.

La mancata scelta dell’Ufficio di presidenza è invece il segno evidente che permane tra chi voleva Romani presidente e l’altro gruppo, che aveva trovato in Novelli l’alternativa.

Montani ha provato la mediazione, proponendo per l’Ufficio di Presidenza lo stesso Novelli (Libera Caccia), Angelici (Anuu), Leonardi (Coldiretti) e Prosperini (Federcaccia). Quest’ultimo ha però comunicato la decisione della Federcaccia regionale di non voler entrare con un suo membro designato (l’altro è appunto Romani) nell’Ufficio di Presidenza. E questo per protestare contro la mancata elezione di Romani e la scelta della Regione caduta su Montani, dopo due mesi di mancati accordi. Con conseguenti scambi di accuse tra Arci Caccia e Federcaccia da una parte e Libera Caccia e Anuu dall’altra.

Ora il rifiuto di Federcaccia che fa slittare ancora, con la composizione dell’Ufficio di Presidenza, l’operatività di Montani alla guida dell’Atc3. Con i membri del Comitato di gestione che si sono divisi (11a 8) anche sull’opportunità di rinviare l’elezione dell’Ufficio di Presidenza.