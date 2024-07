Atc3, dopo il Commissario la nomina del nuovo Comitato di gestione

“L’intento è di ricondurre l’Atc3 ad una condizione di normalità e soprattutto di efficienza rispetto agli adempimenti e ai compiti istituzionali che un Atc deve assolvere”. Così l’assessore Roberto Morroni ha argomentato la scelta con cui la Giunta regionale, dopo la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024 e del rendiconto del 2023 da parte dell’Atc3 del Ternano – Orvietano, ha nominato quale commissario straordinario Claudio Carletti, funzionario regionale.

Lo stesso servizio regionale, ha informato Morroni rispondendo a un’interrogazione dei consiglieri regionali del Pd Michele Bettarelli e Fabio Paparelli, ha attivato poi le procedure per la nomina del nuovo Comitato di gestione.

Appresa la risposta dell’assessore, nella replica Bettarelli ha sottolineato che “il commissario ha capacità e competenze per adempiere ai servizi richiesti e ai compiti dell’Atc. Ma sarebbe auspicabile – ha aggiunto – una valutazione politica su quanto accaduto. Mi auguro che il commissario, in tempi rapidi, riesca a recuperare lo stallo in cui versa l’Atc 3, nell’interesse delle comunità venatorie, agricole ed ambientali dell’area interessata”. AS