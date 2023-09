Atc2, eletto il presidente “senza licenza di caccia”

Passa con ampia maggioranza Marco Loreti (Coldiretti), nonostante la mozione di Guazzaroni per una mediazione

Marco Loreti, rappresentante di Coldiretti, è il nuovo presidente dell’Ambito territoriale di caccia n. 2 dell’Umbria, quello che comprende i territori del Folignate, dello Spoletino e della Valnerina. E’ passata dunque la linea del giovane imprenditore “senza licenza di caccia”, come hanno lamentato le associazioni venatorie, che avevano in Fabrizio Guazzaroni il loro candidato.

Proprio Guazzaroni prima del voto ha presentato una mozione per rinviare la votazione al primo giorno utile la successiva convocazione, mettendosi a disposizione del Comitato di gestione, pronto a fare un passo indietro previo accordo regionale tra le associazioni degli agricoltori e dei cacciatori. Mozione che è stata però respinta, su indicazione, in particolare, dei delegati della Regione. Che hanno votato, come il delegato Anci, insieme al mondo agricolo per Marco Loreti.

Nel Comitato di gestione ci sono 16 cacciatori su 20. Anche, dunque, tra i rappresentanti della politica e del mondo agricolo. “Ma hanno votato in maggioranza un membro senza licenza di caccia” è l’amara constatazione che arriva dalle associazioni venatorie, che avevano chiesto alla Regione che a guidare gli Atc fossero persone con licenza di caccia, al di là di chi li avesse indicati.

Si ricompatta invece il mondo agricolo, dopo che Coldiretti non aveva preso parte alle votazioni per l’Atc1.

Dopo l’elezione di Luciano Calabresi (in quota Confagricoltura) alla prima votazione – pur con il tentativo di parte della politica di far saltare tutto all’ultimo momento – alla presidenza dell’Atc1 e poi di Marco Loreti, candidato Coldiretti, alla guida dell’Atc2, manca ora la scelta per il presidente dell’Atc3 del Ternano.