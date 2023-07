Atc, ecco i nomi scelti dai Comuni | Niente ipotesi di proroghe

I Comuni umbri indicano Terrosi, Lumaca e Montani | Rinnovi ad agosto

Con i tre nomi scelti dall’Assemblea di Anci (i Comuni) si completa il quadro delle nomine politiche per il rinnovo dei tre Ambiti territoriali di caccia (Atc) dell’Umbria.

Il Pd, che aveva annunciato battaglia in sede Anci dopo aver contestato alcune delle nomine effettuate dalla Regione, non è riuscito a far indicare Mario Damiani. Al suo posto, nell’Atc 2 (Foligno – Spoleto – Valnerina) Roberto Lumaca, un nome che pare fosse particolarmente gradito al presidente di Anci, Toniaccini.

Per l’Atc 1 del Perugino scelto il consigliere comunale della Lega di Castiglione del Lago, Paolo Terrosi. La Lega fa dunque il pieno nell’Atc 1, grazie al pressing fatto dai consiglieri regionali del territorio. Il Carroccio resta invece all’asciutto a Terni: dopo non aver ottenuto una nomina di spettanza regionale, la Lega ternana ha visto bocciata la candidatura di Lavinia Rossi, amministratrice di Ferentillo. I Comuni hanno infatti indicato per l’Atc 3 del Ternano il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani, civico molto vicino a Forza Italia.

Quanto all’appartenenza associativa, Lumaca è iscritto alla Libera Caccia, Terrosi e Montani provengono dal mondo Federcaccia. Anche se tutte e tre, per la loro storia, non sono considerati, da questo punto di vista, battitori liberi.

L’iter per il rinnovo degli Atc

A questo punto, si attende la delibera della Giunta regionale per l’indicazione dei nomi sulla base di quelli espressi dalle associazioni dei cacciatori, degli agricoltori e ambientaliste. Quindi la convocazione, entro 45 giorni. Un rinnovo, dunque, che sarà fatto in agosto.

La Regione sembra comunque intenzionata ad andare avanti secondo l’iter previsto, senza prevedere proroghe, anche brevi, degli attuali Comitati di gestione, che attualmente possono agire solo in regime di ordinaria amministrazione.