Atc, cinghiale, Calendario venatorio: le proposte (in ordine sparso) dei cacciatori

Agli Stati generali della caccia le associazioni venatorie hanno presentato le proprie istanze in vista della seduta di febbraio

Atc, Zone di ripopolamento e cattura, Piano di gestione del cinghiale, Centri di produzione della selvaggina e Calendario venatorio. Agli Stati generali della caccia le associazioni venatorie dell’Umbria hanno presentato all’assessore Roberto Morroni le proprie proposte su questi cinque temi. Proposte presentate in modo singolo, dopo le divisioni emerse nel mondo venatorio su alcuni dei temi sui quali l’assessore ha chiesto un parere.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore Morroni – di un percorso qualificante, che ha come tratto distintivo la volontà di operare insieme per spingere in avanti l’intero settore venatorio regionale, individuando per ciascun macro tema ciò che già funziona e ciò che, invece, sta rappresentando una criticità da risolvere. Nell’incontro odierno abbiamo raccolto le proposte delle associazioni su ciascuna tematica, per iniziare a lavorare su una proposta organica e con l’obiettivo, entro il prossimo mese di febbraio, ovvero con il terzo appuntamento in programma, di portare a sintesi le diverse istanze”.