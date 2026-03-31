Atc 1 e 2 verso il raddoppio delle tariffe per adeguarle all'Ambito 3 - Tuttoggi.info

Verso il raddoppio delle quote per i cacciatori degli Atc 1 e 2. La Giunta regionale sta infatti per varare, come era stato annunciato, l’allineamento alla quota che già stanno pagando i cacciatori dell’Atc 3 del Ternano – Orvietano (51 euro). Per i cacciatori degli altri due Ambiti umbri, dunque, l’aumento sarà intorno ai 25 euro.

La validità dell’iscrizione agli Atc è per tutto il mese di aprile. Chi avesse già rinnovato l’iscrizione agli Atc 1 e 2 ed effettuato i pagamenti con le precedenti tariffe, dovrà quindi poi effettuare un’integrazione sulla base del nuovo costo che sarà deliberato dalla Giunta regionale.