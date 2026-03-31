 Atc 1 e 2 verso il raddoppio delle tariffe per adeguarle all'Ambito 3 - Tuttoggi.info

Atc 1 e 2 verso il raddoppio delle tariffe per adeguarle all’Ambito 3

Redazione

Atc 1 e 2 verso il raddoppio delle tariffe per adeguarle all’Ambito 3

Mar, 31/03/2026 - 11:20

Condividi su:

Verso il raddoppio delle quote per i cacciatori degli Atc 1 e 2. La Giunta regionale sta infatti per varare, come era stato annunciato, l’allineamento alla quota che già stanno pagando i cacciatori dell’Atc 3 del Ternano – Orvietano (51 euro). Per i cacciatori degli altri due Ambiti umbri, dunque, l’aumento sarà intorno ai 25 euro.

La validità dell’iscrizione agli Atc è per tutto il mese di aprile. Chi avesse già rinnovato l’iscrizione agli Atc 1 e 2 ed effettuato i pagamenti con le precedenti tariffe, dovrà quindi poi effettuare un’integrazione sulla base del nuovo costo che sarà deliberato dalla Giunta regionale.

Articoli correlati

Condividi su:

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!