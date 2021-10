Atalanta rimontata all’Old Trafford, CR7 condanna la Dea - Tuttoggi

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Non basta all’Atalanta un doppio vantaggio iniziale per avere la meglio sul Manchester United. All’Old Trafford sono Ronaldo e compagni a passare in rimonta per 3-2 al termine di una sfida emozionante. I bergamaschi partono bene e passano al 15′. Ilicic serve Zappacosta sulla destra che mette in mezzo un rasoterra teso su cui si avventa Pasalic, il quale batte De Gea di prima intenzione. La Dea rischia poi di subire il pari, ma al 28′ raddoppia. Ilicic mette in mezzo un corner per la testa di Demiral, che salta tra Shaw e Maguire e infila De Gea per il 2-0. I padroni di casa hanno una ghiotta occasione per accorciare le distanze al 44′ quando Bruno Fernandes verticalizza per Fred che entra in area, rientra sul destro ma spara a lato da ottima posizione. Subito dopo, un liscio di Demiral spiana la strada a Rashford che tutto solo davanti a Musso lo grazia scheggiando la traversa. Gli uomini di Solskjaer continuano a sciupare l’impossibile in avvio di ripresa quando Ronaldo, ben servito da un ispirato Bruno Fernandes, calcia addosso a Musso sbagliando un gol non da lui. Gli inglesi trovano la meritata rete dell’1-2 all’8′, quando Ilicic sbaglia un appoggio innescando involontariamente Bruno Fernandes che manda in porta di prima Rashford il quale trova l’angolino lontano con il piatto destro. I Red Devils mettono alle corde i loro avversari e sfiorano il pari al 13′ quando Greenwood dalla destra mette una palla tesa sul primo palo sulla quale si avventa McTominay che centra in pieno il palo al volo. I nerazzurri si rifanno vivi al 26′ con una doppia grande occasione ravvicinata firmata dai due neo entrati Zapata e Malinovskyi, che a distanza di pochi secondi si fanno ipnotizzare da De Gea che salva i suoi. Alla mezz’ora, sul fronte opposto, il Manchester trova il pari. Wan-Bissaka crossa dalla destra, Cavani la sfiora e sul secondo palo arriva Maguire che di destro infila Musso dopo una mezza dormita in marcatura di Zappacosta. Il 3-2 è nell’aria e arriva al 36′ quando Ronaldo incorna alla perfezione nell’angolino sfruttando un bel traversone di Shaw. Nel finale, l’assalto ospite non porta a nulla. L’Atalanta scende così al secondo posto a quota 4 al pari del Villarreal e dietro allo United che si porta a 6 punti. Le due avversarie di questa sera si affronteranno di nuovo al Gewiss Stadium il 2 novembre.

(ITALPRESS).