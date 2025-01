Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Gewiss Stadium ospita il big match scudetto tra Atalanta e Napoli, super sfida del sabato di Serie A. Oggi, 18 gennaio, a Bergamo si affrontano due delle squadre che fin qui hanno fatto meglio in campionato: la squadra di Antonio Conte, prima con 47 punti, e quella di Gian Piero Gasperini, terza con 43 punti. Una partita che dirà tanto sulle ambizioni della seconda parte di stagione, da una parte e dall'altra.

L'Atalanta arriva al big match di stasera alle 20:45 con qualche problema in difesa: oltre allo squalificato Kolasinac, Gasperini dovrà fare a meno anche degli infortunati Kossounou e Scalvini. Davanti ci sarà Retegui. Dopo il saluto a Kvaratskhelia , Conte si giocherà invece le carte Neres e Politano davanti, a supporto di Lukaku. Ecco le probabili formazioni della partita:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

La partita tra Atalanta e Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn, ma non solo. Il match sarà visibile anche su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati a entrambe le piattaforme, ci sarà possibilità di vedere la partita anche sull'app dedicata sul decoder Sky Q.