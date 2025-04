Atalanta-Lazio 0-1, gol di Isaksen decide il match - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Lazio vince 1-0 sul campo dell’Atalanta nel match della 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al gol di Isaksen, a segno al 54′. La vittoria consente ai capitolini di salire a 55 punti, a sole 3 lunghezze dai bergamaschi. L’Atalanta rimane a quota 58, rischia di perdere il terzo posto e di essere risucchiata nel gruppone che punta al biglietto per la principale competizione europea.