Asta pubblica per affitto terreni agricoli a Leggiana, Foligno

Si procederà all’asta pubblica il prossimo 28 marzo per l’affitto di terreni agricoli di proprietà comunale in località Leggiana. L’importo a base d’asta del canone annuo è di 150 euro l’anno ad ettaro di superficie per un importo complessivo di 610 euro.

Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e inserito sul sito dell’Ente www.comune.foligno.pg.it.

