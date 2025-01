Assunzioni e personale al Comune di Trevi, la relazione dell'assessore Menicacci - Tuttoggi.info

In occasione della fine dell’esercizio amministrativo 2024, Mirko Menicacci, assessore al personale del Comune d Trevi, intende illustrare ai cittadini le dinamiche e gli andamenti del suddetto comparto del nostro comune.

La pianta organica del comune di Trevi prevede 32 dipendenti; ad oggi è vacante un posto di funzionario polizia locale da collocare nell’area Polizia Municipale.

Sono stati assunti due lavoratori interinali a tempo determinato (3mesi): uno a tempo pieno per l’ufficio finanziario ed uno part-time per l’ufficio urbanistica.

Durante l’anno 2024 sono state assunte 3 persone a tempo indeterminato; e, ad oggi, non sono previsti aumenti di dipendenti rispetto alla dotazione organica adottata, non tanto per mancanza di volontà, ma per rientrare dentro ai parametri finanziari imposti delle norme. A questo proposito, si rimarca che la spesa per i dipendenti rientra perfettamente nei limiti imposti dalla legge.

“L’attenzione dell’amministrazione si è concentrata, oltre che sulla tempestiva assunzione di dipendenti per la puntuale copertura dei posti in dotazione organica, anche sul miglioramento delle condizioni di lavoro; – afferma Menicacci- per questo sono stati acquistati nuovi arredi d’ufficio e nuove strumentazioni informatiche (le altre erano ormai obsolete), con lo scopo di migliorare l’ambiente di lavoro, per ottimizzare la produttività e per alleggerire lo sforzo psicofisico del lavoratore.”

L’impronta che questa amministrazione ha voluto dare ai rapporti tra esponenti politici e dipendenti, si caratterizza per una politica di condivisione di progetti ed obiettivi. Proprio per questo, in un anno, si sono svolti ben 5 incontri (sia di natura tecnica, che politica) con i sindacati, che l’Assessore intende ringraziare. Si è svolto un incontro anche alla presenza dei responsabili dell’Unione dei Comuni, che è l’ente a cui il comune ha delegato la gestione amministrativa del comparto “Personale”.

È stata indetta mobilità volontaria interna per sopperire alle carenze di personale dell’area amministrativa e due persone, che ne hanno fatto richiesta, sono state collocate in tale area.

La richiesta è stata accolta sempre con lo scopo di mettere i lavoratori nelle migliori condizioni possibili di operare e di venire incontro alle proprie esigenze, perché vogliamo che tutti i dipendenti vengano a lavorare col sorriso e con serenità e volontà.

Per le mutate esigenze dell’ente è stato aggiornato per tre volte il P.I.A.O., piano integrato di attività e organizzazione.

La performance 2023 al personale è stata erogata ad agosto scorso e per l’anno 2024 è stato incrementato il fondo risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente.

Sono state ridotte le aree amministrative da 6 a 5.

Tutto questo lavoro non perdendo mai di vista la stella polare di questa amministrazione: la collaborazione e la condivisione con i dipendenti.