Assunto in Regione, la Procura: truffa, chiesto rinvio a giudizio per il sindaco

Udienza preliminare il 20 dicembre | Per gli inquirenti Pasquali assunto dal gruppo Pd solo per avere pagati i contributi | Il sindaco di Passignano si difende

La Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali. Gli inquirenti, come spiegato in una nota firmata dal procuratore Raffaele Cantone, ipotizzano il reato di truffa aggravata per l’assunzione in Regione nel gruppo Pd.

Il gup ha fissato l’udienza preliminare al 20 dicembre.