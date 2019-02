Associazioni, volontari premiati in Comune

Premiate alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, dal sindaco Romizi, dagli assessori ai Servizi Sociali Edi Cicchi e ai Servizi Educativi e associazionismo Dramane Diego Wagué, insieme al presidente del Cesvol Giancarlo Billi, le associazioni di volontariato che hanno partecipato all’Avviso pubblico per l’assegnazione di “attestati di merito” in favore di volontari particolarmente meritevoli, pubblicato nel mese di gennaio dal Comune di Perugia.

L’avviso era finalizzato alla valorizzazione del ruolo del volontariato, nonché del grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del territorio comunale e dalle tante persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a favore dei bisogni delle persone e della comunità per soli fini di solidarietà.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di merito al volontario candidato da ciascuna associazione o ente del terzo settore. Un’opportunità di incontro e condivisione tra volontari e Istituzioni, che avranno così anche l’occasione di ringraziare quanti , come singoli e come associazioni del nostro territorio, si spendono quotidianamente per il prossimo.

“Siamo orgogliosi dei nostri volontari” ha commentato sulla propria pagina Facebook il Comitato per la Vita Daniele Chianelli, festeggiando Antonella Castrichini. Il Gruppo della protezione civile ha indicato Mauro Tonzani. Premiata anche l’Opera Don Guanella con Michele Penchini e l’Avis.

