 Associazione dedita al traffico di droga, 10 arresti nel Palermitano - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Associazione dedita al traffico di droga, 10 arresti nel Palermitano

ItalPress

Associazione dedita al traffico di droga, 10 arresti nel Palermitano

Gio, 02/10/2025 - 12:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo, Bagheria e Termini Imerese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e delle unità cinofile antidroga di Palermo Villagrazia, con la copertura dal cielo di un velivolo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone (2 delle quali già in carcere per altra causa). Sono accusate di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti o di aver concorso nell’attività di spaccio.

pc/mca1

(Fonte video: Carabinieri Palermo)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!