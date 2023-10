L'Associazione Centro storico Foligno torna in campo

L'idea è anche quella di tornare a fare attività di quartiere

Un incontro per tornare a lavorare per un centro storico e a farlo crescere in maniera equilibrata. L’associazione “Centro storico di Foligno” torna in campo. “Le motivazioni e gli obiettivi che spinsero nel 2014 i soci fondatori alla creazione dell’Associazione sono rimasti immutati – dicono – c’è ancora forte volontà, nonché esigenza, di sensibilizzare ed educare al senso civico, di tutelare il patrimonio storico, culturale ed immobiliare del centro storico, di dialogare costruttivamente con tutti gli attori che a vario titolo “vivono” il centro cittadino, di definire in modo partecipato nuove regole di convivenza, cercando di conciliare gli interessi e le diverse esigenze, regole da far rispettare con serietà, trasparenza e fermezza“.

La voce dei residenti

L’intenzione è quello di porre le esigenze dei residenti: “vogliono far sentire la propria voce rispetto “ad alcune criticità in tema di sicurezza, igiene urbana, regolamentazione dei locali, spazi pubblici, in ottica di migliore qualità della vita ma anche di tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed immobiliare, di proficua fruibilità dei servizi e di sviluppo delle attività economiche presenti. La sfida di un centro storico valorizzato in tutti i suoi aspetti ed ambiti costituisce un bene ed un’opportunità di crescita e sviluppo per tutti gli attori coinvolti, privati e pubblici. Proprio con tali scopi l’azione dell’Associazione intende rilanciarsi in termini propositivi, organizzando attività di quartiere, segnalando le istanze dei cittadini, stimolando un reale dialogo che da troppo tempo latita nella nostra realtà, per raccogliere e presentare alle istituzioni ed agli attori locali proposte concrete“.

L’appuntamento

Da qui l’incontro: “un appuntamento aperto, che l’associazione sta organizzando per il giorno Venerdì 13 Ottobre alle ore 18.00, presso lo spazio-avamposto creativo Eklektikós di Cecilia Cairoli, in Viale IV Novembre 19. Sarà l’occasione per riunire soci, cittadini attivi come il Comitato Foligno Civica e Civile e tutti gli interessati a migliorare la qualità e la vivibilità della città in un momento di incontro e conoscenza, per confrontarsi e dare concretezza a proposte ed idee costruttive“.