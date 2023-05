Assistenza domiciliare, lettera di ringraziamento alla Responsabile Centro Salute di Amelia - Tuttoggi.info

Amelia, lettera aperta di un cittadino al personale sanitario dell'ADI "Apprezzatissima la loro gentilezza e la premura dimostrata"

Un paziente amerino ha inviato nei giorni scorsi alla Responsabile del Centro di Salute Dott.ssa Cipriana Albini una nota di encomio rivolta al personale sanitario dell’ADI, assistenza domiciliare integrata, ai medici e agli infermieri degli ambulatori specialistici e agli operatori dei front office.

La lettera di ringraziamento ai sanitari dell’ospedale di Amelia

Stimatissima Dottoressa Albini,

sono un cittadino residente in Amelia, che da tempo usufruisce dell’assistenza sanitaria domiciliare. Nel corso delle numerose prestazioni effettuate dal personale da lei diretto ho rilevato, con immenso piacere, che non è mai mancata la dovuta professionalità e competenza. L’assistenza prestatami dal personale paramedico la considero oltremodo opportuna e risolutiva. Apprezzatissima la loro gentilezza e la premura dimostrata nel gestire le mie necessità peculiari. Un altrettanto riconoscimento di professionalità e disponibilità lo rivolgo ai medici e agli infermieri per gli ambulatori di diabetologia ed oculistica, a cui ho fatto spesso ricorso in questi ultimi anni. Non tralascio l’apprezzamento per il servizio offerto dal personale addetto agli sportelli, che operano con capacità e rispetto. Mi auguro che scuserà questa mia intromissione nel suo operato ma ritengo opportuno esternarle la mia riconoscenza e il mio compiacimento per l’assistenza offertami dai predetti servizi sanitari da lei gestiti.