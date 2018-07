Assisi, tutti i parcheggi in mano a Saba: tante novità per turisti e residenti

Saba diventa gestore unico dei parcheggi di Assisi (Matteotti, Giovanni Paolo II, Porta Nuova, Poste, San Vetturino e Santa Maria degli Angeli), dopo il passaggio di Mojano alla società di gestione, con tanto di simbolico taglio del nastro avvenuto dopo la conferenza stampa.

È l’annuncio del sindaco Stefania Proietti e del vicesindaco Valter Stoppini, nel corso di una conferenza con i vertici di Saba, nello specifico l’amministratore delegato Carlo Tosti. Tra le novità annunciate, l’avvio del checkpoint sperimentale in Piazza Matteotti, con cinque autobus (per cominciare) che potranno entrare e fare carico e scarico di turisti previa prenotazione via app MyCicero (previsto ingresso scaglionato di un autobus alla volta, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17), l’arrivo del Telepass così da pagare più velocemente e il ritorno dell’Assisi Card per i turisti, con sconti su parcheggi e musei (sarà presentata nel dettaglio il 18 luglio, ma già oggi è stato anticipato che sconti e agevolazioni varranno per chi si ferma a dormire almeno una notte).

Confermate le tariffe a 0.70 cent per residenti (tutti e 28.000, del centro storico e delle frazioni dall’1 novembre al 28 febbraio, mentre dall’1 marzo al 31 ottobre l’agevolazione si estenderà a tutti i giorni, esclusi i festivi, prefestivi e mese di agosto su tutti i parcheggi), ma Saba e Comune hanno annunciato che sono allo studio ulteriori agevolazioni per i residenti: un’istanza partita da Piazza Matteotti, la parte alta di Assisi, anche se il sindaco ha tenuto a precisare che se le tariffe agevolate sugli abbonamenti saranno introdotte, lo saranno per tutti i residenti del centro storico.

Confermato inoltre l’arrivo di una super tariffa (venti euro al mese) per tutti i dipendenti scolastici delle scuole del centro, in tutti i parcheggi (Mojano, Porta Nuova e Matteotti quelli maggiormente interessati visti i plessi scolastici nelle vicinanze).

La novità è che, dal tre agosto e grazie alla collaborazione tra Saba e Comune, il servizio di navetta elettrico targato Busitalia (che collega tutti i parcheggi al centro storico) diventa gratuito per tutti (turisti e residenti) nei giorni di venerdì, sabato e domenica – ci sarà anche il collegamento con il cimitero di Assisi: al momento sarà sperimentale fino ad ottobre, per testare numeri e fattibilità economica e riguarderà i parcheggi di Giovanni Paolo II, Mojano, Porta Nuova, Matteotti e Piazza San Giacomo.

“La collaborazione tra Saba e Comune di Assisi dovrebbe diventare esempio virtuoso per tutti”, le parole di Tosti, mentre Proietti e il vicesindaco Stoppini hanno ringraziato l’azienda per la disponibilità.

