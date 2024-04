Torna la navetta gratuita per il centro di Assisi in occasione di 25 aprile e 1 maggio - Tuttoggi.info

In previsione dell’alto flusso di turisti per i ponti del 25 aprile e primo maggio, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare di nuovo le aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro storico.

Si tratta dei parcheggi presso il Teatro Lyrick e nei pressi della stazione ferroviaria dove nei giorni 25, 26, 27, 28, 30 aprile e primo maggio sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro storico di Assisi con navetta gratis ogni trenta minuti. È prevista una tariffa giornaliera di 10 euro.

Il parcheggio del Lyrick sarà operativo dalle 10, sempre aperto quello della stazione. Entrambi saranno attivi solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo). Dalla strada statale 75, l’uscita consigliata per raggiungere queste aree di sosta auto è Santa Maria degli Angeli Sud.

Per eventuali informazioni sulla navetta gratuita è possibile contattare lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica: 075 8138680) o la polizia locale (075 812820). Un altro servizio voluto dall’amministrazione a disposizione dei turisti si chiama “Assisi per tutti” ed è la possibilità per coloro che hanno un handicap motorio (e i loro accompagnatori) di usufruire gratuitamente di un mezzo di trasporto dedicato per raggiungere i principali punti di interesse culturale e artistico della città, in particolare Piazza Inferiore di San Francesco, con partenza da Piazza Giovanni Paolo II, e il centro storico, con partenza dal parcheggio di Porta Nuova fino a Largo Properzio

Il servizio prevede andata e ritorno e viene effettuato su chiamata, nei giorni considerati di maggior afflusso turistico, dalle ore 10 alle ore 17.

Per informazioni i numeri da contattare sono i seguenti: +39 329 2609426; +39 329 2609422.