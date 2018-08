Assisi pronta a rituffarsi nel Medioevo con il Palio di San Rufino 2018: il programma

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Preceduta da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, dai Balestrieri della Compagnia di Assisi, la trentottesima edizione del Palio di San Rufino. Erano presenti, oltre al presidente Claudio Menichelli, i vice presidenti Giulio Benincampi e Guido Sensi, il maestro d’armi Fabio Martellini, il tesoriere Andrea del Lugo, il segretario Andrea Morettoni, il tenutario dei beni Marino Fabretti, il responsabile delle sedi Sergio Mariucci, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e don Cesare Provenzi.

Il Palio di San Rufino 2018 parte, dopo l’anteprima di ieri con uno spettacolo in Piazza pre e post presentazione, giovedì 23 agosto nella centralissima piazza del Comune con il tradizionale Mercatino di san Rufino, che proseguirà venerdì per l’intera giornata fino a sera, lasciando il posto agli spettacoli dei vari gruppi (alle 21, in Piazza del Comune). Sabato 25, vigilia della disputa, interamente dedicata alla devozione a san Rufino, con la Messa delle ore 18.00 in cui avrà luogo l’emozionante cerimonia di investitura dei nuovi Balestrieri e il Battesimo di quelli piccoli, cui seguiranno la tradizionale Cena propiziatoria e il successivo spettacolo del “Gruppo Fuoco”della Compagnia. Domenica 26 , la disputa del Palio, con inizio alle ore 16.30, con gara a squadre tra i balestrieri dei tre Terzieri e individuale tra i Balestrieri della Compagnia sul tasso dipinto da Osvaldo Maitini. Alle 19,30 le autorità consegneranno il Palio dipinto dall’artista Lamberto Caponi”.

Alla presentazione era presente anche lo stesso Caponi, che ha spiegato la simbologia del Palio di San Rufino, contrassegnato da simboli ispirati al medioevo, a cui si fa risalire l’origine della balestra che coincide con il passaggio dal genere pittorico greco/bizantino per arrivare a Giotto con i primi esperimenti di prospettiva non ancora perfezionata. “Al centro del Palio – ha detto – non poteva mancare la facciata della cattedrale di san Rufino e, ai lati, i balestrieri dei tre terzieri, in atteggiamento di fiera appartenenza, con l’immagine del santo protettore di Assisi”. Proietti e Provenzi si sono infine complimentati con la Compagnia “perché – ha detto Provenzi – esprime il senso di una grande famiglia, con spirito di servizio alla città, ma anche alla diocesi”. “La città – ha concluso Proietti – apprezza e ama i Balestrieri, per la cura e il faticoso impegno nel proseguire una tradizione che sa di medioevo”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa