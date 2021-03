Assisi piange Claudio Carli | Le esequie domani a San Rufino - Tuttoggi

(Foto in evidenza di Pino Antonelli) Si terranno domani (martedì 9 marzo) alle 15 nella cattedrale di San Rufino i funerali di Claudio Carli, artista assisano, pittore, fotografo, scomparso ieri (domenica 7 marzo).

Dopo studi artistici a Perugia e a Firenze, apprende la pittura da Maestri che gravitano nella città di Assisi come William Congdon, Riccardo Francalancia, Eugenio Dragutescu e in seguito Luigi Frappi con il quale mantiene ancora oggi uno stretto rapporto di amicizia. Si dedica per alcuni anni all’insegnamento, in Assisi e a Firenze, dove frequenta la facoltà di architettura. Contemporaneamente non trascura la pittura realizzando importanti mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Nel 2012 Claudio Carli ha disegnato il drappellone per il Palio di Siena, a ricordo dell’ottavo centenario della prima venuta di San Francesco a Siena (1212).

Tanti i messaggi di cordoglio, in primis del sindaco Stefania Proietti: “È stato troppo forte lo sgomento alla notizia della scomparsa di Claudio Carli, troppo profondo il dolore tanto da impedire le parole. Claudio Carli è nell’anima di Assisi. Molto più di un artista, un pittore e uno sguardo d’arte e bellezza sulla realtà. Claudio Assisi l’ha amata e, così amata, la ha rappresentata, con sensibilità profondissima, in ogni suo scorcio e particolare, dentro le mura della città storica e nelle sue frazioni, nei boschi e nello scorrere dei ruscelli, nel Calendimaggio e nella quotidianità, dalla cima del Subasio alla base delle colonne del Tempio di Minerva. E in quei paesaggi consegnati agli Stazzi, dove i dipinti sfidavano la realtà in colori e grandezza. (…) Da oggi – la conclusione della nota – vivi nella luce delle tue opere, su quei muri che, con i tuoi quadri, diventano finestre aperte su Assisi, in ogni tratto di pennello e di china che ha tratteggiato luoghi e volti, in ogni idea d’arte e di armonia in cui hai trasferito parte del tuo essere”.

Cordoglio anche dalla Nobilissima Parte de Sopra, di cui Carli era partaiolo e che aveva scelto di celebrarlo l’anno scorso con una sua creazione ad abbellire le tessere di Parte: “Hai avuto il dono di fermare il tempo, di avvolgerlo di colore, ed hai deciso di usarlo per ritrarre vicoli e volti nostri. Il tuo percorso non si ferma qui, sono certo che sei solo all’inizio, vivrai nei cuori dei tuoi cari e continueremo a scoprirti nelle tue opere, in quel pizzico di saggezza e spensieratezza che in esse ci sapevi regalare. Ciao Claudio, dipingi il cielo di blu”, il messaggio del Nobilissimo Priore Alessandro Lampone e del consiglio.