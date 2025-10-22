 Assisi Pax Mundi pensa già al 2026 con la musica del coro Sequela Christi - Tuttoggi.info
Assisi Pax Mundi pensa già al 2026 con la musica del coro Sequela Christi

Redazione

Assisi Pax Mundi pensa già al 2026 con la musica del coro Sequela Christi

In programma domenica 26 ottobre nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, alle ore 21, "The seven last words of Jesus Christ" (evento a ingresso libero)
Mer, 22/10/2025 - 11:10

La città di Assisi si prepara ad accogliere un importante appuntamento musicale nell’ambito della 13^ edizione di Assisi Pax Mundi, prevista per il 2026 dal 15 al 18 ottobre.

La rassegna internazionale di musica sacra francescana, che mette musicisti in dialogo nei luoghi dello spirito, avrà un’anteprima di spicco domenica 26 ottobre 2025, con inizio alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco.

Il concerto vedrà l’esecuzione di “The seven last words of Jesus Christ”, un’opera che sarà presentata sotto la direzione del Maestro Simone Maria Marziali. Protagonista della serata sarà il Coro Sequela Christi, proveniente dalle Filippine. Il gruppo si esibirà con il patrocinio dell’Ambasciata delle Filippine presso la Santa Sede.

Si ricorda che l’ingresso è libero per tutti gli spettatori. Anche questo appuntamento di Assisi Pax Mundi è organizzato dalla Famiglia Francescana di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e con la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, che, per motivi logistici non potrà invece partecipare all’evento del 25 dedicato al Trittico di San Francesco. 

