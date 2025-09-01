 Assisi, lutto in diocesi: addio a don Massimo Bertoncello - Tuttoggi.info
Assisi, lutto in diocesi: addio a don Massimo Bertoncello

Redazione

Lun, 01/09/2025 - 14:59

Lun, 01/09/2025 - 14:59

È tornato alla Casa del Padre, lunedì 1° settembre in mattinata, don Massimo Bertoncello, vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro in Assisi. Era nato il 18 gennaio 1972 a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Don Massimo aveva emesso i voti solenni della sua professione religiosa come monaco benedettino, il 1° settembre del 2015 nel Santuario Cattedrale di Montevergine a Mercogliano in provincia di Avellino ed era stato ordinato presbitero il 1° febbraio 2003 nella cattedrale di Benevento. Nel 2016 è entrato a far parte del Collegio consultori della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e il 7 settembre 2019 è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro in Assisi.

Il 23 giugno 2020 è stato nominato parroco della parrocchia di San Pietro in Assisi e il 16 novembre è stato nominato cappellano dell’ospedale di Assisi. Diventato sacerdote diocesano, attualmente era vicario parrocchiale della parrocchia di San Pietro. È stato un monaco e parroco molto presente e sensibile alle necessità della gente. Sempre vicino al prossimo, aveva il dono dell’ascolto. È stato molto presente con le famiglie della parrocchia e con le realtà associativa presenti, in particolare la Magnifica Parte de Sotto. Coinvolgeva bambini e chierichetti e li voleva sempre presenti sull’altare nel momento della celebrazione eucaristica.

Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, il consiglio episcopale, il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori e l’intera comunità si uniscono in preghiera per il confratello e sono vicini ai suoi parenti. Le esequie saranno celebrate mercoledì 3 settembre alle ore 15.00 nell’abbazia di San Pietro. Al termine del rito funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Assisi. Lunedì e martedì 2 settembre alle ore 21,00 ci sarà la recita del Santo rosario a suffragio del caro don Massimo.

